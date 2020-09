Maternidade Alfredo da Costa tem cinco casos de Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou esta quarta-feira a existência de cinco casos de Covid-19 na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa.

A governante avançou que se tratam de dois enfermeiros e três assistentes operacionais, "com uma ligação conhecida entre estes casos".

Marta Temido acrescentou ainda que este é um surto "ainda em investigação".

Existem 177 surtos ativos, 23 deles em lares

A responsável pela tutela da Saúde revelou ainda, na conferência de imprensa de actualização da situação da pandemia de covid-19 em Portugal, que existem atualmente 177 surtos activos no país, entre os quais 86 na região Norte, nove no Centro, 61 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no Alentejo e 12 no Algarve.

Destes, 23 encontram-se em lares e maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo: 19. Os outros quatro situam-se no Norte.

Relativamente ao surto na Residência Montepio no Porto, a ministra indicou que existiram 29 infetados e 26 internados. Dos 16 óbitos, 14 registaram-se no centro hospitalar.