Este ano, as fases de combate a incêndios foram substituídas por níveis de prontidão, passando o dispositivo a estar permanente ao longo do ano e reforçado entre 15 de Maio e 31 de Outubro.

O combate aos incêndios deverá ter o primeiro reforço de meios a partir de terça-feira, com a entrada em vigor do agora denominado "nível II", mas o dispositivo que estará no terreno ainda não foi divulgado.



A Directiva Operacional Nacional (DON), que estabelece o dispositivo especial de combate a incêndios rurais (DECIR) para este ano, indica que, entre 15 e 31 de maio, os meios vão ser reforçados, integrando neste período até 6.290 elementos e até 1.473 veículos dos vários agentes presentes no terreno.



Nesta fase, que passa a chamar-se "reforçado - nível II", os meios aéreos são no máximo 32, segundo a DON.



No sábado, o Ministério da Administração Interna divulgou que os 10 primeiros helicópteros alugados para combate a incêndios estão posicionados nos centros de meios aéreos e prontos a operar.



A estes 10 helicópteros alugados juntam-se as três aeronaves ligeiras da frota do Estado, totalizando 13 os meios aéreos ao serviço da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)



A agência Lusa contactou a ANPC para saber os meios que vão estar no terreno na próxima quinzena, mas não obteve, até ao momento, resposta.



Entre os meios, a DON prevê, para este período, cerca de 1.700 bombeiros voluntários, 236 operacionais da Força Especial de Bombeiros (FEB), 1.081 do Grupo de Intervenção Protecção e Socorro e 950 do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SPENA) da GNR, além dos 1400 sapadores florestais.



De acordo com a DON, o maior reforço de meios está previsto para os meses de Junho e Outubro, mas continua a ser entre Julho e Setembro, conhecida pela fase mais critica de incêndios, o período que mobiliza o maior dispositivo.