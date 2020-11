Recandidatura de Marcelo depende de exames médicos

ePaper ou encontre-o nas bancas a 11 de novembro de 2020.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem feito uma série de exames médicos para ver se está em condições de saúde para um eventual segundo mandato. "Visto tudo isso, e se não apanhar Covid-19 até lá, a parte da saúde fica resolvida. Depois de convocar eleições, acho que se pode fazer [um anúncio de recandidatura] no princípio de dezembro.""Já fiz alguns: ao coração, que está melhor do que pensava, e há uma semana aos pulmões. Falta ver a parte de gastroenterologia", explicou o chefe de Estado àno passado domingo, dia 8, por chamada telefónica.Se em entrevistas já tinha criticado "os políticos que ocultavam o que se passava com a sua saúde", ora devido a estratégias eleitorais ora porque não dava jeito para o exercício do mandato, agora o chefe de Estado quer agir em concordância com o que sempre defendeu. "Imagine candidatar-me agora sem saber se há um problema complicado, um cancrozinho. Já viu o que seria, um ano depois de começar o segundo mandato, ter de dizer que não sabia?", explicou. E lembrou ainda que terá 77 anos no fim de um eventual segundo mandato presidencial.