Covid-19: Meia centena de funcionários da Câmara de Coimbra testam negativo

Mais de meia centena de funcionários da Câmara de Coimbra acabam de testar negativo para a covid-19, depois de ater noticiado que quatro da Divisão de Contabilidade sofreram contaminação.Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, 59 trabalhadores foram submetidos a testes rápidos e apenas um dos resultados é tido como inconclusivo.O trabalhador, que voltará a ser sujeito a teste, está em isolamento, não tendo este caso relação direta com o da chefe da Divisão de Contabilidade e com os de outras três funcionárias.De acordo com a Câmara Municipal de Coimbra, "pelos dados apurados até ao momento, o foco de contágio não terá tido origem nos serviços ou atividades da autarquia".Um despacho do líder do Município, a cujo teor ateve acesso, determina que os trabalhadores, "preventivamente, devem proceder a automonitorização diária de sintomas compatíveis com o novo coronavírus", devendo a temperatura corporal ser aferida antes de o pessoal rumar ao local de trabalho.Se apresentar uma das sintomatologias da covid-19, o(a) trabalhador(a) deve seguir o protocolo de atuação definido pela Direcção-Geral de Saúde, contactando a Linha de Saúde 24 (808242424) e informando, de seguida, o superior hierárquico.A medição de febre não é obrigatória para o pessoal camarário à entrada do local de trabalho, mas é exigida aos cidadãos que pretendam aceder a edifícios e a equipamentos municipais.O despacho de Manuel Machado subtrai ao regime de teletrabalho os funcionários investidos em cargos de direção e de chefia.