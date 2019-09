O realizador Tiago Guedes estava a bordo do avião A320-214 da TAP com destino a Veneza cujo motor explodiu, esta quarta-feira, quando descolava do aeroporto de Lisboa.

"No momento em que arrancámos, em que começou a aceleração, ouviu-se um estouro do lado esquerdo e o avião guinou e parou", explicou o realizador ao Correio da Manhã. "Não houve pânico porque foi tudo muito rápido", destacou Tiago Guedes, cujo filme ‘A Herdade’ é apresentado esta quinta-feira no Festival de Cinema de Veneza.

"Dentro do avião sentimos pouca coisa, mas percebeu-se logo que não era um pequeno incidente. Percebemos que a própria tripulação não sabia o que se estava a passar", destacou o cineasta, que seguia naquele avião com os atores Sandra Faleiro, João Vicente, Teresa Madruga e Vitória Guerra, entre outros elementos da equipa, num voo que estava previsto para as 15h25 mas cujo embarque só se realizou às 16h00.



