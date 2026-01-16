Raimundo pede voto em António Filipe em defesa "da vida de cada um"

"Votem pelas vossas vidas e perante o agravamento daquilo que está e daquilo que querem impor", apelou.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, apelou hoje ao voto no candidato presidencial António Filipe porque o domingo "não é dia de indecisão", mas "de opção e decisão pela vida de cada um".



Raimundo apela ao voto em António Filipe, defendendo a vida MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"Votem pelas vossas vidas", exortou Paulo Raimundo, durante um jantar comício em Sacavém, concelho de Loures, iniciativa que concluiu a campanha eleitoral de António Filipe e em que esteve também presente o ex-secretário-geral do PCP Jerónimo de Sousa.

O líder comunista dirigiu-se aos que "não podem ter indecisão nenhuma perante o salário que é curto para o mês cada vez mais cumprido" e aos que "não podem ter indecisão nenhuma perante as reformas que são baixas e que têm que optar muitas vezes entre alimentos e medicamentos" para que façam de domingo um dia de luta.

"Lutem no dia 18 como fosse o 17, o 16, o 19, todos os dias nas suas vidas. Levem no dia 18 a vida de cada um ao voto. Votem pelos seus salários, votem pelas reformas, votem pelos creches, pelas lares, pela habitação, votem pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), apelou Paulo Raimundo.

Continuou: "Votem pelas vossas vidas e perante o agravamento daquilo que está e daquilo que querem impor, no dia 18 não é dia de indecisão, é dia de opção e decisão pela vida de cada um".

Neste derradeiro apelo ao voto antes das eleições de domingo, o secretário-geral do PCP disse ainda que " única forma" dos jovens, dos pensionistas, dos trabalhadores estarem "mais fortes para essa batalha no dia 19 é dar mais força ao António Filipe no dia 18".

"É este o objetivo que temos", frisou.