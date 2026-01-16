Bordalo II transforma casa de banho portátil em obra de arte satírica contra o Chega

Artista publicou um vídeo da obra nas redes sociais, acompanhado de uma descrição com um forte tom irónico.

O artista português Bordalo II publicou esta sexta-feira um vídeo na rede social Instagram em que recorre a uma instalação artística de forte teor satírico dirigida ao partido Chega e ao seu líder, André Ventura, candidato às eleições presidenciais.

No vídeo é possível ver uma casa de banho portátil personalizada com símbolos do Chega. No interior, as folhas de papel higiénico exibem o rosto de André Ventura, enquanto a sanita dourada surge cheia de fezes e do mesmo papel higiénico.

Na lateral da casa de banho, suja com excrementos, pode ler-se a frase “Limpar Portugal”, um dos lemas mais conhecidos do partido de extrema-direita.

A publicação é acompanhada pela música “Que raio de merda é esta”, dos Ena Pá 2000, banda criada por Manuel João Vieira, também candidato à Presidência da República, conhecido pelas suas propostas provocatórias, como vinho canalizado e Ferraris para todos.

Na descrição do vídeo, lê-se um longo texto em tom irónico e mordaz, no qual utiliza uma linguagem semelhante à retórica frequentemente associada ao discurso do Chega, mas invertendo o alvo da crítica. O artista refere-se a “indesejáveis” que “não gostam de trabalhar”, que “andam a mamar dinheiro dos contribuintes” e que “perturbam o funcionamento das instituições democráticas”, numa sátira ao partido e às suas posições políticas.

O texto menciona ainda alegadas dificuldades de adaptação cultural e a poluição do espaço público com símbolos e slogans.

Ao longo da descrição, Bordalo II faz referência a vários episódios polémicos associados ao partido, incluindo casos de deputados acusados de pedofilia, o caso de Miguel Arruda, acusado de furtar malas no aeroporto de Lisboa, e ainda um episódio em que André Ventura se sentiu mal devido a um refluxo gastroesofágico durante a campanha para as eleições legislativas de 2025.

A intervenção artística é publicada apenas dois dias antes das eleições presidenciais em Portugal, marcadas para este domingo, dia 18 de janeiro.

Artur Bordalo, conhecido artisticamente como Bordalo II ou Bordalo Segundo, nasceu em Lisboa em 1987 e é um dos artistas urbanos portugueses mais reconhecidos internacionalmente. Neto do pintor Artur Real Chaves Bordalo da Silva, conhecido como Real Bordalo, destacou-se pelo uso de lixo e materiais reciclados nas suas obras, muitas vezes com uma forte componente social, ambiental e política.