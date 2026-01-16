Gouveia e Melo afirma que único o candidato que quer mudança em democracia

Tal como nos últimos dias, alertou os eleitores de esquerda "para não caírem na armadilha" de votar em António José Seguro "julgando que é o voto útil".

O candidato presidencial Gouveia e Melo afirmou esta sexta-feira que é o único que está contra as "águas estagnadas" no país e que defende uma mudança, mas sem aventuras e sem colocar em causa o regime democrático.



Gouveia e Melo discursa com apoiantes JOSÉ SENA GOULÃO/ LUSA

Perante poucas centenas de apoiantes, no comício de encerramento da sua campanha presidencial, no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, o ex-chefe do Estado-Maior da Armada voltou a defender a tese de que a sua eventual eleição "não significará a derrota de nenhum partido, porque é independente".

Tal como nos últimos dias, alertou os eleitores de esquerda "para não caírem na armadilha" de votar no antigo secretário-geral do PS António José Seguro "julgando que é o voto útil", porque esse candidato, numa segunda volta, pode perder com o líder do Chega, André Ventura.

André Ventura foi novamente visado pelo almirante por ter tido uma "comportamento indigno" ao vestir um camuflado militar, "desrespeitando quem serve nas Forças Armadas". E disse que o líder do Chega tinha protagonizado uma situação de "desrespeito aos bombeiros" durante o combate aos fogos do último verão.

Procurou depois traçar uma diferença de fundo entre si e os outros candidatos, incluindo André Ventura.

"Sou o único que verdadeiramente defende uma mudança. Uma mudança democrática num país renovado e não é uma mudança sem sentido, aventureira, ou uma mudança que possa pôr em risco o regime democrático", declarou.

A seguir, já após se ter insurgido contra as "tribos partidárias na administração pública, o almirante manifestou-se contra um país em estagnação.

"Estou cansado das águas estagnadas há pelo menos 20 anos. Temos de ter ambição. Não está aqui perante vós alguém aventureiro", disse.

Neste contexto, concluiu:" Está aqui perante vós alguém que teve fortes responsabilidades no Estado, que teve de decidir muitas vezes sob pressão, entre a vida e a morte, não só minha, mas também de quem me acompanhava, de outros camaradas que me acompanhavam".

"Estou aqui para vos dar confiança: no ruído a serenidade; na divisão a união; na opacidade a transparência; na estagnação a verdadeira mudança; e nos interesses privados o interesse comum", acrescentou.