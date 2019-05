Querença acolhe Festival Literário Internacional

Entre os dias 3 e 5 de maio, acontece o Festival Literário Internacional de Querença, promovido pela Fundação Manuel Viegas Guerreiro numa aldeia do concelho de Loulé, Algarve.

Cada dia do festival será dedicado a um tema diferente: o primeiro, aos Estudos Gerais Livres; o segundo, a uma homenagem a Nuno Júdice, e o terceiro aos Livros, Leituras & Leitores.

O arranque do festival será dado pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e por João da Silva Miguel, juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Eduardo Dâmaso, diretor da SÁBADO, vai moderar uma mesa redonda sobre os Estudos Gerais Livres, que foram fundados por Miguel Viegas Guerreiro.

Viegas Guerreiro foi "um dos principais impulsionadores do desenvolvimento e divulgação da Antropologia Cultural e da Etnografia enquanto ciências modernas em Portugal", descreve a Fundação. Foi Professor Catedrático da Faculdade de Letras de Lisboa e fundador dos Estudos Gerais Livres, "ao lado do professor, filósofo e amigo Agostinho da Silva, com o intuito de levar o conhecimento e a discussão de temas às populações", recorda o site.



O festival é de acesso gratuito.