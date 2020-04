Quase todos os utentes de um lar em Leiria estão infectados com Covid-19

Cerca de 90% dos utentes de um lar de terceira idade no distrito de Leiria estão infectados com o novo coronavírus, apurou, hoje, a SÁBADO.

Trata-se do lar, propriedade privada, Solar D. Maria, que funciona em Carvalhal, Maçãs de D. Maria, Alvaiázere, e onde se encontravam 27 pessoas.

Segundo fontes auscultadas pela SÁBADO, 25 utentes padecem da covid-19, a que acrescem algumas funcionárias, e houve, pelo menos, uma morte.

"Estamos perante uma situação dramática, trata-se de uma verdadeira emergência de saúde pública", adverte, mediante anonimato, uma das pessoas conhecedoras do assunto.

As funcionárias que restam, saudáveis, estão exaustas, pois a maior parte dos utentes permanecem na instituição.

A avaliar pelas fontes, o cenário no lar Solar D. Maria era absolutamente inesperado na medida em que se trata de uma instituição modelar.



Portugal registava esta terça-feira160 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na segunda-feira, e 7.443 infetados (mais 1.035), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica em Portugal, com dados atualizados até às 24:00 de segunda-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes (83), seguida da região Centro (40), da região de Lisboa e Vale do Tejo (35) e do Algarve, que hoje regista dois mortos.

Relativamente a segunda-feira, em que se registavam 140 mortes, hoje observou-se um aumento de 14,1% (mais 20).

De acordo com dados da DGS, há 7.443 casos confirmados, mais 1.035 (um aumento de 16,1%) face a segunda-feira.