Quão perto está Lisboa de recuar no desconfinamento?

O número de casos de covid-19 em Lisboa tem subido nas últimas semanas e preocupa as autoridades e quem vive no concelho, mas um possível recuo no desconfinamento só pode chegar daqui a duas semanas, caso o número de infeções aumente. Na última semana, a capital esteve a apenas a 10 casos de ficar sob vigilância, mas o R acima de 1 na região de Lisboa e Vale do Tejo sugere que a entrada na lista de concelhos em alerta é inevitável.

Para que Lisboa recuasse no desconfinamento, seria necessário registar uma incidência de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, ou seja, por duas semanas consecutivas, com a última a ter de registar, pelo menos, 240 casos por 100 mil habitantes.

Tal significa que Lisboa não pode recuar da atual fase de desconfinamento já na próxima semana e que, mesmo que registasse uma incidência acima do limite de 240, nunca recuaria já. As regras do Governo, apesar de atualizarem as listas de concelhos semanalmente, impõem primeiro uma inclusão numa lista de concelhos em vigilância.