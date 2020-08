PSP faz ajuste de 113 mil euros a empresa que doou viseiras

Uma empresa de Sintra que ofereceu viseiras de proteção à PSP recebeu três ajustes diretos da própria Polícia de Segurança Pública, num valor superior a 113 mil euros.

Ao Jornal de Notícias, a Direção Nacional da PSP garante que cumpriu todos os procedimentos legais, mas o Código de Contratos Públicos especifica impedimentos de ajustes diretos com entidades privadas que tenham feito ofertas previamente.

O negócio, de acordo com especialista ouvido pelo jornal, pode levar a sanções por parte do Tribunal de Contas e à restituição ao Estado do montante em causa.