PSP evitou que filho de Nuno Rogeiro fosse atropelado por mais carros

O filho de Nuno Rogeiro, colunista da, atropelado esta terça-feira, foi salvo por um polícia que arriscou a sua própria vida ao atravessar várias filas de trânsito para se colocar à frente de António, de 25 anos, que estava inanimado no chão. O jovem sofreu múltiplas fraturas numa perna e corre o risco de não poder voltar a andar normalmente."Era quase inevitável que outros carros lhe passassem por cima", conta o pai à, referindo estar em "eterna dívida" para com o agente da PSP Nuno Mendes. "É uma pessoa a quem eu fico a dever tudo."O jovem foi levado em estado grave para o Hospital de Santa Maria, na noite de terça-feira, depois de ser atropelado numa "zona mal iluminada" da Cidade Universitária, em Lisboa, e "com carros a virem a grande velocidade", segundo Nuno Rogeiro.Além do agente da PSP, António foi também assistido por uma médica, "que apareceu no passeio e vinha a passar por caso", afirma ào cronista e comentador. Uma equipa do INEM de cinco pessoas, que ia a passar casualmente, foi a primeira a prestar socorro ao jovem. Nuno Rogeiro destaca ainda o esforço "exemplar" da Polícia Municipal de Lisboa e da PSP no local.O atropelamento, segundo Rogeiro, foi "sem fuga", uma vez que a força do embate deixo o automóvel imobilizado - com os intervenientes do acidente a serem identificados e levados à polícia.

"O importante para mim é saber se o António volta a andar, tem uma perna fraturada em muitos sítios e temos que o recuperar imediatamente", afirma o cronista à SÁBADO.

Nas redes sociais, Nuno Rogeiro divulgou o acidente no qual o filho esteve envolvido. "Foi projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo que o ceifou com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue", referiu numa publicação nas redes sociais, sublinhando que o filho ficou entre a vida e a morte."Só a pronta intervenção da PSP e os serviços exemplares do Hospital de Santa Maria o salvaram da morte certa." Com várias lesões, António, tem sido nas últimas horas sujeito a várias intervenções cirúrgicas. "Seguem-se operações e reabilitação, para um miúdo competente, ultra-ativo, bem formado e com um grande sentido de justiça. Rezamos por ele e torcemos por ele", pediu Nuno Rogeiro.