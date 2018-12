Casal de australianos perdeu um iPhone durante uma visita a Lisboa. A PSP do Comando Metropolitano de Lisboa devolveu o telefone e recebeu um agradecimento especial.

Um casal de australianos visitou pela primeira vez Portugal. Durante a viagem, um imprevisto ocorreu e perderam o telemóvel. A PSP do Comando Metropolitano de Lisboa enviou o telefone para a Austrália e recebeu um agradecimento especial.



"Durante a sua visita a Lisboa, o sr. Roy perdeu o seu iPhone. Este foi encontrado e entregue à PSP que, através do Agente Principal Ribeiro, o fez chegar à Austrália", explicou a PSP através do Facebook. "O sr. Roy ficou muito agradecido e impressionado".



Como forma de agradecimento, o casal escreveu uma carta à PSP. "Obrigada. Esta palavra não serve para exprimir a nossa gratidão, a si e aos seus, pela vossa assistência, simpatia, competência e serviço", começou por escrever Roy, o australiano que viajou para Lisboa com a mulher. "Como devem saber, os australianos adoram viajar pelo mundo, principalmente para a Europa. Pela primeira vez em Lisboa, eu e a Elly apreciámos tudo o que a cidade tinha para nos mostrar, tanto que vamos voltar em 2019".