PSP aumenta número de buscas, detenções e apreensões no 1.º trimestre de 2026

As ações durante o primeiro trimestre em território nacional tiveram ainda "especial incidência" na criminalidade violenta e na criminalidade organizada.

A PSP intensificou a sua atividade de investigação criminal no primeiro trimestre deste ano, tendo realizado 605 buscas domiciliárias e 301 não domiciliárias, um aumento de 30% face a 2025, foi divulgado esta sexta-feira.



PSP PAULO CUNHA/LUSA_EPA

Segundo dados divulgados pela PSP, foram detidos 870 suspeitos em ações de investigação criminal e repressão da criminalidade, um acréscimo de cerca de 8% relativamente ao mesmo período de 2025.

Durante o primeiro trimestre de 2026, a PSP afirma que apreendeu em todo o país "quantidades significativas" de cocaína, heroína, haxixe, liamba e ecstasy, bem como mais de um milhão de euros em dinheiro associado às atividades criminosas.

No âmbito das diversas operações desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal e pelas diferentes Unidades da PSP, foram executadas várias investigações relacionadas com tráfico de estupefacientes, que culminaram em detenções, apreensões de droga, dinheiro e viaturas, bem como na aplicação de medidas de coação privativas da liberdade.

As ações durante o primeiro trimestre em território nacional tiveram ainda "especial incidência" na criminalidade violenta e na criminalidade organizada.

Paralelamente à atividade operacional, a PSP refere no comunicado que teve "uma forte participação em mecanismos internacionais de cooperação policial e criminal, designadamente no âmbito da EUROPOL, INTERPOL e EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europeia contra Ameaças Criminais).

"A componente técnico-científica da investigação criminal continuou igualmente a assumir particular relevância, através da realização de perícias forenses, inspeções a locais de crime, recolha de vestígios biológicos e de ações de formação especializada, contribuindo para uma investigação criminal cada vez mais rigorosa, qualificada e sustentada em prova científica", acrescenta a PSP.