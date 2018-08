Roberto Silva, presidente da câmara das Lajes do Pico, está a ser acusado de discriminar a orientação sexual de um dirigente de uma associação cultural.

A Comissão Política Concelhia do PSD das Lajes do Pico questionou esta quarta-feira o presidente do PS/Açores sobre se mantém a confiança no autarca local após conhecida uma "resposta homofóbica e vingativa" a um dinamizador cultural da região.



"A demonstração de ausência de princípios democráticos, de tolerância e de cidadania, que não cabem na sociedade actual, nem devem caber, exigem da parte do Partido Socialista, do seu presidente Vasco Cordeiro, uma demonstração cabal: mantém ou não a confiança política neste presidente de câmara e neste executivo camarário?", interroga o PSD das Lajes do Pico, em nota enviada às redacções na quarta-feira.



O presidente da câmara das Lajes do Pico, Roberto Silva, está a ser acusado de tecer um comentário homofóbico a um dirigente de uma associação cultural, tendo já sido criticado por várias entidades e partidos, inclusive pelo próprio PS, pelo qual foi eleito.



Em causa está uma proposta que a associação MiratecArts, liderada por Terry Costa, apresentou à câmara açoriana e que passava pela oferta de livros a crianças e jovens das Lajes do Pico durante a edição de 2018 da Semana dos Baleeiros.



O autarca, Roberto Silva, terá respondido internamente ao pedido de apoio por email utilizando uma palavra homofóbica, tendo a mensagem chegado a Terry Costa.



O caso remonta a Julho, mas só na segunda-feira a associação MiratecArts divulgou um comunicado explicando a situação.



Partidos como o PAN ou o BE já se mostraram críticos para com o autarca e o próprio PS/Açores, pelo dirigente e deputado pelo Pico Miguel Costa, demarcou-se já dos comentários de Roberto Silva.



"As expressões em causa não reflectem de forma alguma a postura de respeito e de defesa que o PS sempre tem tido para com todos, independentemente das suas legítimas opções de vida e orientação sexual", disse o socialista na terça-feira à agência Lusa.



E concretizou: "O PS demarca-se e repudia estas declarações, as quais, venham de onde vierem, são lamentáveis e reprováveis".



Contactado pela agência Lusa, o autarca das Lajes do Pico declarou, por escrito, não ter comentários a fazer sobre a situação.