Covid-19: Quais são as atividades de maior risco no dia-a-dia? Portugal largou o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 a 3 de maio e, gradualmente, tem vindo a levantar restrições e a regressar à normalidade. No entanto, existem atividades que ainda são consideradas de risco e não foram reabertas, como discotecas, enquanto outras voltaram - mas não a 100%.

A bancada do PSD na Assembleia Municipal de Lisboa quer "propor um mandato municipal que obrigue ao uso de máscara em espaços públicos, dentro ou fora de portas" - ou seja, o uso generalizado de máscara na rua."Tanto nas zonas em que a pandemia começou, como naquelas em que ela mais se abate agora, vemos uma tendência clara. Nos países e regiões em que o uso de máscara em público é mais comum, os surtos estão mais controlados", defendem os sociais-democratas.Esta quinta-feira, o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) relativo à situação da pandemia do novo coronavírus revela que 81% dos novos casos em 24 horas surgiu na região de Lisboa e Vale do Tejo."Não há maneira mais segura e eficaz de proteger os mais vulneráveis, evitar novos confinamentos e recuperar a economia, do que dando o exemplo e universalizando o uso de máscara", ressalva o PSD Lisboa, em comunicado.O partido apoia-se num estudo do The New England Journal of Medicine , acerca das gotículas geradas durante o discurso e que defende o uso de máscaras."Meias medidas e recomendações não estão a funcionar. Se queremos ter comportamentos sociais minimamente normais durante uma crise de saúde pública destas dimensões, dificilmente encontramos uma solução mais simples para aliar a contenção à prevenção", lê-se na nota.