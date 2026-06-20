PSD/Congresso: Ministro José Manuel Fernandes diz que PS e Chega não são confiáveis

José Manuel Fernandes fala em "empatas" e partidos interesseiros "em quem não se pode confiar".

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O ministro da Agricultura e Pescas acusou este sábado, no 43.º congresso do PSD, o PS e o Chega de serem "empatas" e partidos interesseiros "em quem não se pode confiar".



José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Pescas Lusa

"Estamos a governar para este Portugal mais competitivo e mais coeso, e todos juntos, com os autarcas, os governos regionais, os empresários e as universidades, vamos conseguir", afirmou José Manuel Fernandes.

Perante os congressistas, o governante sustentou que o Governo "dá confiança, estabilidade, previsibilidade e quer melhores salários para um país moderno, mais produtivo, competitivo e coeso".

Nos três minutos de intervenção, José Manuel Fernandes disse ser uma "testemunha privilegiada que Portugal não tem ninguém que pudesse fazer melhor desempenho do que o primeiro-ministro Luís Montenegro".

"Para além da competência que acompanho, do conhecimento de cada um dos nossos dossiês, é solidário e conhecedor de cada um dos 308 municípios, e não podíamos estar em melhores mãos", salientou.

O 43.º Congresso Nacional do PSD começou na manhã de hoje Velódromo de Sangalhos, em Anadia, sob o lema da moção de estratégia do líder do partido, Luís Montenegro: "Trabalhar - Fazer Portugal Maior", e termina domingo à hora de almoço.