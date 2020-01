A carregar o vídeo ...

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de janeiro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A velha frase de Winston Churchill tornou-se quase um chavão: os nossos adversários estão na outra bancada, os nossos inimigos na nossa. Por isso, nada como um inimigo interno para saber onde estão as fragilidades de cada candidato adversário.E, numa campanha que não parece ter despertado grandes paixões no partido, a decisão pode muito bem ser pelo mal menor: e qual é afinal o menos mau? Falámos com os conhecedores – os apoiantes de cada candidatura – para fazer o retrato a negro das fraquezas do inimigo interno: tudo o que está mal no concorrente. E não faltou assunto.