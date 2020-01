Os donos de animais de estimação vão pagar duas vezes (registo e licenciamento) pelos seus cães e gatos. A proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 é do PS e vai ao encontro de uma exigência da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), que recordou aos deputados que é delas a competência do licenciamento anual de canídeos e gatídeos, por força do regime jurídico das autarquias locais.