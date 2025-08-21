Proteção Civil de Castelo Branco disponibiliza apoio psicossocial

Populações afectadas pelo incêndio podem recorrer a este apoio. O fogo entrou em Castelo Branco a partir do concelho do Fundão, tendo origem em Arganil, no distrito de Coimbra, onde deflagrou no dia 13, pelas 5h, tendo-se estendido aos distritos de Coimbra, Guarda e Covilhã.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Castelo Branco disponibilizou um serviço de apoio psicossocial à população das zonas afetadas e ameaçadas pelo incêndio que lavra no concelho.



Bombeiros combatem incêndio florestal em Silvares, Fundão PAULO NOVAIS/LUSA

“Foi acionada uma equipa multidisciplinar para prestar apoio à comunidade, em articulação com algumas entidades, nomeadamente a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Castelo Branco, a Cáritas Interparoquial e também o serviço social do município”, explica a Câmara, numa nota enviada à agência Lusa.

Adiantou ainda que esta equipa irá permanecer em funções junto da população enquanto houver necessidade. “Serão delineados e alocados recursos conforme as necessidades”.

A autarquia disponibiliza também um número verde da Proteção Civil de Castelo Branco (800 272 112), para o qual devem ligar as pessoas que necessitarem do serviço de apoio psicossocial.

Este incêndio entrou em Castelo Branco a partir do concelho do Fundão, tendo origem em Arganil, no distrito de Coimbra, onde deflagrou no dia 13, pelas 5h. Já se estendeu também aos concelhos de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital (distrito de Coimbra), Seia (Guarda) e Covilhã (Castelo Branco).

A Câmara de Castelo Branco ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil ao final da noite de domingo.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual chegaram dois aviões Fire Boss para reforço do combate aos fogos.

Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país, ultrapassando a área ardida em todo o ano de 2024.