Alguns proprietários de lotes no Soltróia vão avançar com processos contra o Estado por não terem autorização para construir. De acordo com o Público , pelo menos um dos lotes foi comprado em hasta pública com garantia de construção mas, poucos meses depois, o Governo suspendeu os direitos por dois anos.Em janeiro de 2018, João dos Reis Barata comprou comprou o seu lote por cerca de 326 mil euros, numa hasta pública da Autoridade Tributária (AT). A AT colocou em leilão "um prédio urbano para construção" mas, cerca de oito meses depois da compra feita por João dos Reis Barata, o Estado mudou as regras. Em causa esteve a aprovação, em setembro de 2018, pelo Conselho de Ministros de uma resolução que suspende os direitos de construção por dois anos.