O projeto do Livre sobre a Lei da Nacionalidade vai poder ser debatido juntamente com os de BE, PCP e PAN a 11 de dezembro, após decisão do Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, mas a proposta pode conter uma violação ao princípio constitucional da igualdade, avança o Público.

Joacine Katar Moreira, deputada única do partido e autora do projeto, propõe alterações às condições de atribuição de nacionalidade originária a "indivíduos nascidos entre 1981 e 2006 no território português, filhos de estrangeiros que declarem que querem ser portugueses", criando assim um regime diferente.

Ao jornal, Tiago Duarte, professor de Direito Constitucional na Universidade Católica, refere que a aplicação retroativa da medida "estava bem clara" na lei em vigor mas que "isso agora não está claro" no projeto de lei do Livre, pois deixa de fora quem nasceu depois de 2006 e antes do período em que a lei entrasse em vigor.