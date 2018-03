Navio "Betanzos" está ao largo do Bugio, na foz do Tejo, desde terça-feira. Primeira fase das operações já foi finalizada com sucesso.

As operações para desencalhar o navio Betanzos - desde terça-feira ao largo do Bugio, na foz do Tejo - estão já na segunda fase, garantiu à SÁBADO o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, Fernando Pereira da Fonseca.



De acordo com o responsável, a primeira fase, que começou pelas 9h, prendia-se com colocar seis elementos da empresa Smit e quatro elementos da tripulação no navio. A segunda fase "que vai decorrer até ao final do dia", passa preparar o navio para "receber o equipamento de tracção do rebocador". "É preciso identificar os pontos dortes para serem distribuídos. Num único ponto o rebocador iria destruir o navio", explicou Fernando Pereira da Fonseca.



Esta segunda fase ira decorrer "durante o dia todo" e só amanhã, terça-feira, é que se irá tentar "deslocar o navio". Em relação às 130 toneladas de combustível que estão no interior da embarcação, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional assegura que o "perigo está minimizado".



"O navio está assente em areia, não há rochas que possam danificar os tanques de combustível que estão no interior da embarcação. Estes tanques estão distribuídos pelo navio e foram isolados", acrescentou ainda Pereira da Fonseca.



Além disso, a Marinha "tem 120 homens preparados para reforçar as equipas de combate à poluição" caso aconteça algum imprevisto na operação para desencalhar o navio Betanzos.



As tentativas de desencalhar o navio estão a ser realizadas desde terça-feir, mas sem sucesso. A operação de resgate da tripulação do navio encalhado junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, foi concluída durante a tarde de quinta-feira. As 14 elementos retirados - 10 da tripulação e quatro elementos técnicos - foram resgatados por um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.



Na passada sexta-feira, o equipamento que vai fazer a ligação entre o rebocador e o navio esteve durante toda a manhã retido no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. De acordo com a notícia avançada pelo Expresso, o equipamento vindo de Bruxelas esteve no aeroporto devido à falta de uma licença internacional. Trata-se de "equipamento de tracção que fará a ligação entre o rebocador e o navio que está encalhado", tal como explicou na altura Fernando Pereira da Fonseca.