Procuradora afastada do julgamento dos colégios GPS

Quando, na quinta-feira, 21 de outubro, os advogados do processo dos colégios GPS chegaram ao Campus da Justiça, em Lisboa, para mais uma sessão do julgamento, foram informados de que a audiência estava atrasada. Informalmente, segundo um deles relatou à SÁBADO, alguém lhes disse que havia um novo procurador do Ministério Público (MP) e que os juízes estavam a tomar conhecimento disso.



Porém, quando a sessão começou, quem se sentou na cadeira do MP foi a magistrada Catarina Duarte, a mesma que tinha começado o julgamento. Só que, naquela mesma manhã, a procuradora ficou a saber que ia ser afastada da representação da acusação pública no julgamento. Não totalmente, mas com a nomeação de uma colega que passou a dirigir a equipa, a procuradora Paula Soares.



A decisão foi tomada na véspera, quarta-feira, dia 20 de outubro, pelo procurador regional de Lisboa, Orlando Romano, que, no despacho 24/2021, decidiu nomear a magistrada Paula Soares para dirigir a equipa do MP e a procuradora Andrea Marques, a autora da acusação, para assessorar as colegas em julgamento. Tudo porque, como foi relatado pelos jornais, no início do julgamento dos gestores dos colégios GPS António Calvete, de 62 anos (antigo deputado do PS), Fernando Catarino, Agostinho Ribeiro, Manuel Madama e António Madama, a magistrada do Ministério Público considerou que o crime de peculato que lhes é imputado pode cair. Os gestores estão ainda acusados de burla qualificada e falsificação de documentos.