Ivo Rosa será o juiz de instrução do processo BES

A fase de instrução do processo do Banco Espírito Santo (BES) será conduzida pelo juiz Ivo Rosa. O sorteio informático decorreu esta quinta-feira no Tribunal Central de Intrsução Criminal e foi acompanhado pelo juiz presidente da comarca de Lisboa, Artur Cordeiro.



A 14 de julho do ano passado, o Ministério Público (MP) acusou 18 pessoas e sete empresas por vários crimes económico-financeiros, algumas das quais por associação criminosa, no processo BES/Universo Espírito Santo, em que a figura central é Ricardo Salgado.



O ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES) está acusado de 65 crimes, incluindo associação criminosa, corrupção ativa no sector privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.