Problemas na inscrição nos exames através da PIEPE? Ministério garante 'normalidade'

Alunos queixam-se de problemas a aceder à PIEPE ou a realizar a inscrição nos exames. "Nenhum aluno ficará impedido de realizar exames finais nacionais por razões relacionadas com a plataforma", frisa Ministério.

Desde 25 de março e até 4 de abril, decorrem as inscrições para a primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário. A inscrição é feita através da Plataforma de Inscrição Eletrónica em Provas e Exames (PIEPE), que este ano, tem gerado queixas dos alunos. A SÁBADO apurou que há casos de alunos que são redireccionados para a escola para que seja feito o desbloqueio da PIEPE e, nas redes sociais, também são partilhadas dificuldades no acesso à plataforma ou mensagens de erro.