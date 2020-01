Presidente do Supremo visita Tribunal de Monsanto após queixas

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), António Joaquim Piçarra, foi esta quarta-feira visitar o Tribunal de Monsanto . A visita surge na sequência de queixas de magistrados, advogados e jornalistas sobre as condições do estabelecimento onde estão alocados os processos de Alcochete e Tancos.Esta terça-feira, o Sindicato dos Jornalistas (SJ), em carta enviada à presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, denunciou as "péssimas condições" de trabalho que existem atualmente no Tribunal de Monsanto "durante a cobertura do processo de Tancos".Em email enviado com à presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, com o conhecimento do Ministério da Justiça , o sindicato afirmou ter recebido "queixas relacionadas com a inexistência de uma sala de trabalho apropriada, apetrechada com mesas e cadeiras pelo menos, e que se situe próxima do local onde decorrem as audiências e de uma casa de banho de fácil acesso".O SJ recebeu uma queixa de jornalistas de 10 órgãos de informação, que garantem estar "a trabalhar numa paragem de autocarro, ao relento, e sem fichas para carregar computador ou telemóvel, instrumentos essenciais para desempenharem o seu trabalho, crucial para assegurar o direito à informação de todos os cidadãos, previsto na Constituição da República Portuguesa".Já em 2017 o SJ tinha alertado para a falta de condições de trabalho para os jornalistas nos tribunais. Na altura, tanto o Conselho Superior de Magistratura como a ministra da Justiça se comprometeram a "disponibilizar espaços condignos aos jornalistas em serviço".

Tribunal Central a caminho de Monsanto

O Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, a Direção-Geral da Adminstração da Justiça e o Conselho Superior da Magistratura (CSM) estão a preparar a mudança de instalações do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) para Monsanto. Como avançou a SÁBADO em novembro de 2019, esta mudança, que fará sair o tribunal da sede nacional da Polícia Judiciária, está a ser preparada em segredo.

No início do ano, no seu discurso de abertura do ano judicial, António Piçarra recusou a ideia de que haja uma crise na justiça. "No atual contexto histórico posso afirmar, com convicção, que o sistema de justiça português está equilibrado e funcional. É altura de pôr termo à retórica da crise na justiça, às críticas vazias, às ideias feitas e à deslegitimação, inconsciente ou consciente, do sistema de justiça", disse, a 6 de janeiro, no Palácio da Ajuda.

O juiz conselheiro classificou a perceção de uma crise na justiça como uma "retórica replicada de forma acrítica e, por vezes, até perversa". "Ao contrário do que muitos repetem, até à exaustão, no espaço público, a perceção que os cidadãos têm da justiça está alinhada com essa ideia de equilíbrio funcional", ressalvou.

Admitiu, no entanto, que o sistema judicial continua a ter "problemas muito sérios e profundos", em concreto nos processos mais complexos e na "chamada justiça económica, particularmente as execuções civis e o comércio".