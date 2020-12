Presidente da RTP nega convite do PSD para a Câmara de Lisboa

Um absurdo. Mais uma completa invenção do Expresso.

Qual a lógica em enganar os seus leitores? Sinceramente, não entendo; mas também não é problema meu. https://t.co/0dCdLwa6aW — Rui Rio (@RuiRioPSD) December 18, 2020

"Não tem fundamento, não há cenário nenhum, não houve diligência nenhuma. Estou concentrado nas minhas funções de gestor até ao fim do mandato", afirmou em entrevista ao Público , onde também anuncia que irá sair da estação televisiva pública. Gonçalo Reis foi filiado do partido e deputado pelo PSD entre 2002 e 2007. Em 2009, foi eleito vereador da Câmara de Lisboa, nas listas encabeçadas por Pedro Santana Lopes.A hipótese foi levantada pelo Expresso , esta quinta-feira, que apontava o gestor como o favorito de Rui Rio. No entanto, o presidente do PSD desmentiu a notícia nas redes sociais, descrevendo-a como "um absurdo" e "uma invenção".