Humberto Brito, presidente da Câmara de Paços de Ferreira, anunciou hoje, através das redes sociais, que é um dos cinco trabalhadores da autarquia que está infetado com a Covid-19 "No dia de ontem realizei, como os demais colaboradores do município, o teste à Covid-19. Cumpre-me o dever público de informar a população do meu concelho que fui dos colaboradores da Câmara Municipal que testaram positivo", escreveu o autarca."No exercício das minhas funções públicas procurei sensibilizar a população do concelho para os riscos de contaminação que todos corremos e para a adopção de todas as medidas comportamentais de respeito pela saúde própria e dos outros. Tudo o que pudesse dizer agora, para justificar o que quer que fosse, não acrescentaria nenhuma utilidade a esta informação. Assim, como cidadão que sou, igual a qualquer outro, resta-me pedir-vos, neste momento particular da minha vida, o vosso respeito e amizade", acrescentou. O município de Paços de Ferreira informou, esta manhã, que o edifício sede da Câmara de Paços de Ferreira está temporariamente encerrado, após terem sido detetados quatro casos positivos de Covid-19 entre os trabalhadores. "Aguardam-se ainda os resultados da totalidade dos testes de despistagem realizados ontem e que deverão ser conhecidos ao longo das próximas horas", indicou o município.Já ontem foi indicado que a Autoridade de Saúde Pública local decidiu proceder à despistagem de todos os colaboradores da câmara, após um dos trabalhadores ter testado positivo para Covid-19. O município informava que este trabalhador tem ligações aos casos surgidos na Escola Básica n.º 2, no domingo.