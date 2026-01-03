Presidenciais: Ventura convicto de que estará na segunda volta rejeita "vitórias de sofá"

Ventura considerou ser "o único candidato que tem feito rua de verdade dos candidatos que podem passar à segunda volta".

O candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, disse este sábado estar convicto de que passará a uma segunda volta no próximo dia 18 e rejeitou uma "vitória de sofá" ou apenas nas sondagens.



André Ventura em campanha para as Presidenciais RUI MINDERICO/LUSA

"Nós sentimos que estamos na frente, segundo os números, vamos na frente, mas eu vou trabalhar até ao dia 18 para concretizar e confirmar essa vitória. Não quero ter vitórias de sofá, nem vitórias de sondagens, é mesmo para ganhar no dia 18", afirmou André Ventura, à entrada do Espaço Multiusos de Albufeira, distrito de Faro.

Interrogado sobre o que fará se este objetivo não se confirmar, Ventura respondeu que "isso não vai acontecer", alegando ser "o único candidato que tem feito rua de verdade dos candidatos que podem passar à segunda volta, e os outros não andam na rua".

A um dia do arranque oficial da campanha para as eleições presidenciais, André Ventura reconheceu que escolheu Albufeira, concelho liderado desde outubro por Rui Cristina, do Chega, ex-deputado do PSD - uma das três câmaras que o partido conseguiu conquistar nas últimas autárquicas.

"Acho que fazia sentido [começar em Albufeira], dá um sinal ao país de vitória, de ambição, de energia, de querer ganhar. E nós, como eu tenho dito, não é só estarmos em primeiro nas sondagens, nós queremos mesmo ganhar. Nós não queremos ganhar só nas sondagens, nós queremos ganhar no dia 18", insistiu.