Presidenciais: António Filipe pede que portugueses "honrem direito de votar"

O candidato presidencial António Filipe instou este domingo os portugueses a que honrem o direito de voto e participem em "grande número" nas eleições para a Presidência da República.

A carregar o vídeo ... 'Espero que os portugueses participem e honrem este direito': António Filipe votou em Loures

"Naturalmente que os portugueses participem, que honrem o seu direito de voto, o direito de voto que custou muito a conquistar aos portugueses, o exercício do direito de voto em liberdade, em consciência, por convicção e, portanto, espero que os portugueses participem em grande número e honrem este direito", afirmou António Filipe, depois de votar num centro escolar, em Loures.

E depois, apontou, é "aguardar pelos resultados".

"Votar em liberdade foi um direito que custou muito a conquistar, foram muitas gerações que lutaram por isso, para que possamos ter o direito de escolha e, portanto, votar com consciência, com convicção, em liberdade", realçou ainda.

O candidato apoiado pelo PCP e PEV disse ter feito uma "campanha honesta, com seriedade, com convicção, procurando estar próximo das pessoas e dos seus problemas, dizendo aquilo que", do seu ponto de vista, "é necessário para o país".

"E estou de consciência tranquila e amanhã [segunda-feira] estarei aqui com a mesma convicção com que estou hoje" frisou.

O candidato presidencial referiu que, depois de ter exercido o seu direito de voto, vai almoçar os seus filhos e, mais tarde, vai acompanhar "a evolução do processo eleitoral e aguardar pelos resultados" para depois se pronunciar.

À pergunta dos jornalistas sobre se está tranquilo para esta noite respondeu: "Completamente tranquilo, tanto como estava ontem e como estarei amanhã".

Mais de 11 milhões de eleitores são hoje chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, que atingiu o limite de mandatos, sendo 11 os candidatos aceites, um número recorde.

Se um dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos será eleito já hoje chefe de Estado. Caso contrário, haverá uma segunda volta, em 08 de fevereiro, com os dois mais votados no sufrágio.

No boletim de voto constam 14 nomes, incluindo os de Joana Amaral Dias, José Cardoso e Ricardo Sousa, cujas candidaturas não foram aceites pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades processuais.

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Para o sufrágio de hoje estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.