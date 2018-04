Em 2017, foi atingido o recorde. Maioria das armas é destruída.

Nunca houve tantas pessoas a entregar voluntariamente armas à polícia. No ano passado, a PSP recebeu 18.677 armas. Em média, são 51 armas por dia, um número que é o triplo de 2015 e maior que o de 2016 (10.596 armas).



A maioria das armas entregues são caçadeiras. Compõem mais de 15 mil objectos, do número final. Mas também pistolas, revólveres e até metralhadoras são entregues às autoridades, refere o Jornal de Notícias.



Pedro Moura, director do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, contou ao jornal que os donos são desmotivados pelos custos financeiros de actualizar livretes antigos, respeitante a armas "antigas que já não utilizam".



"Antes de 2006, uma licença podia comportar mais do que uma arma. A partir dali, é cada licença, cada arma, e válida por dez anos", explica Moura. Além dos custos financeiros, também se verifica uma "diminuição do número de caçadores e de atiradores desportivos".



A PSP também recebe velhas armas usadas no Ultramar. "Vamos a casa das pessoas quando têm mais idade ou o número de armas é maior para as recolher. Tratamos da documentação toda e não oneramos ninguém. O que queremos é as armas em segurança", assegura Pedro Moura.



As pessoas interessadas em encontrar armas também se podem deslocar aos núcleos de armas e explosivos com documentação e preencher termo de entrega, indica o JN.



As armas entregues podem não estar legais, mas as autoridades só vão actuar caso verifiquem que existe uma razão suspeita para isso. A maioria dos processos costuma ser arquivada.



O armamento recebido ou é destruído, ou dado às forças policiais.