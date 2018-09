Cartões-faca à venda por um euro vão dar cadeia

As autoridades estão sob alerta para uma série de armas, vendidas através da internet a partir de um euro a unidade, cada vez mais usadas em espaços públicos.De acordo com o Jornal de Notícias, tratam-se de facas escondidas em cartões de plástico semelhantes a um cartão de crédito, pulseiras que funcionam como navalhas e até falsas chaves armadas com uma lâmina.