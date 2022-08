Português retido no Qatar acusa embaixada de o torturar

César Ferreira, um cidadão português que se encontra retido no Qatar desde janeiro, acusa a embaixada de Portugal em Doha de tortura e de o colocar a viver numa estrutura sem condições há meses. Em vídeos enviados à SÁBADO, César Ferreira mostra água a entrar dentro do contentor de vigilância à porta da embaixada em Doha e a molhar as instalações elétricas, criando "ameaça de eletrocussão".