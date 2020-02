Coronavírus: Deram negativo as análises feitas a português regressado de Milão

As análises feitas ao segundo português que regressou de Milão com suspeitas de coronavírus deram negativo. A informação foi avançada ao Correio da Manhã por fonte hospitalar.O paciente foi inicialmente para o hospital de Santa Maria da Feira e posteriormente transportado numa ambulância do INEM para o Hospital de São João do Porto, unidade de referência para estes casos e que desde este domingo está apta a fazer testes para despistar o Covid-19.

Até ao momento apenas há a confirmação de um cidadão português infetado pelo novo coronavírus, um tripulante português do navio Diamond Princess, atracado em Yokohama. De acordo com a diretora geral de Saúde, Graça Freitas, Adriano Maranhão será enviado na próxima madrugada para um hospital de referência local.

Itália, que atualmente contabiliza seis mortos, tornou-se o primeiro país do continente europeu a instalar um cordão de controlo médico-sanitário em torno de dez cidades do norte.

A Itália, que passou de seis para 219 casos em quatro dias, é o país mais afetado na Europa e o terceiro no mundo, depois da Coreia do Sul e da China.

Desde que foi detetado no final do ano passado na China, o Covid-19 provocou 2.592 mortos na China Continental e infetou mais de 78 mil pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, em particular na província de Hubei, no centro do país, a mais afetada pela epidemia.

Além dos mortos na China continental, já houve também mortos no Irão, Japão, na região chinesa de Hong Kong, Coreia do Sul, Itália, Filipinas, França, Estados Unidos e Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.



Esta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou que o mundo tem de se preparar para uma "eventual pandemia" do novo coronavírus, considerando "muito preocupante" o "aumento repentino" de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.