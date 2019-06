"O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas apresentou condolências à família em nome do Governo por esta trágica ocorrência", adiantou a mesma fonte oficial.



Do incêndio resultaram três mortos e um ferido grave, tendo ainda outras 27 pessoas sido assistidas devido a intoxicação pelo fumo.



O fogo deflagrou na madrugada de sábado num imóvel no centro de Paris, segundo fonte dos bombeiros locais.

Um cidadão português é uma das três vítimas mortais do incêndio ocorrido no sábado num prédio no centro de Paris , França, disse esta terça-feira à Lusa fonte oficial do Governo.Uma fonte oficial do gabinete do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, indicou que o consulado português na capital francesa "recebeu a família do cidadão falecido e prestou apoio em diversos âmbitos, nomeadamente em reuniões realizadas com as autoridades francesas e com outras entidades", na vertente administrativa da trasladação do corpo para Portugal.