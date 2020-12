Portugal vai ter mais de seis mil mortes por covid-19 até ao final do ano

pico de internamentos igualmente.





O epidemiologista Manuel Carmo Gomes informou esta quinta-feira que, até ao final do ano, Portugal vai superar a marca das seis mil mortes, podendo mesmo ascender a mais de 6.500 mortes. Estas declarações foram feitas durante a reunião do Infarmed."Até ao final de 2020, teremos 6000 a 6500 óbitos", informou o professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa que acrescentou ainda que o pico de mortes diárias deve ser atingido no final deste mês, apesar de o pico de novas infeções ter sido já atingido em novembro.O pico terá uma média diária de 76 mortes. A 28 de novembro Portugal registou uma média de 78 mortes diárias (contabilizando a média dos últimos sete dias).O epidemiologista acredita que o país está perto do