"taxa de redução por -2,5% casos por dia, teríamos o Natal com menos de 2 mil casos por dia. Se for -2%, ficaremos entre os 2.500 e os 3 mil".

Manuel do Carmo Gomes, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, deu os exemplos da Holanda e da República Checa para sublinhar a importancia das medidas para travar a propagação do novo coronavírus. "É um aviso para nós: logo que aliviamos a mola, a mola vai subir. Provavelmente vai ser assim até vacinarmos uma percentagem significativa da população."O epidemiologista recordou que a Holanda aliviou as medidas e chegou a atingir 10 mil casos por dia. Confinou e aliviou e estão num patamar com entre 5 mil e 6 mil casos diários. A Republica Checa conseguiu um "grande sucesso na primeira onda" mas teve uma "segunda onda violentíssima", com 15 mil casos diários. "Confinaram, desconfinaram e têm 5 mil por dia."Carmo Gomes fez várias projeções acerca da evolução dos casos. Se houvesse umaEsta tarde, será revelado o plano de vacinação contra a covid-19.