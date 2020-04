Portugal tem mais de um milhão de testes para a Covid-19 em stock, anunciou esta semana o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. Mas nem sempre os resultados são conclusivos e as colheitas têm de obedecer a regras muito rigorosas para garantir que o material em análise não obrigará à repetição do teste.

Entre as orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde para o diagnóstico laboratorial consta, por exemplo, que "uma única amostra do trato respiratório superior pode não excluir a infeção, sendo preferível o envio de duas amostras respiratórias de locais diferentes". Estas amostras são recolhidas através da introdução de uma zaragatoa (uma espécie de cotonete com um cabo mais comprido) no nariz, até sentir uma ligeira resistência, ou na boca, evitando tocar na língua.Leia mais no Correio da Manhã