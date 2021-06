Canábis: a droga cada vez menos leve

A droga supostamente leve está cada vez mais pesada. À medida que aumentam os níveis de THC (componente psicoativo perturbador) na canábis, multiplicam-se os efeitos agudos nos consumidores. A memória a curto prazo e a linear (linha de pensamento) podem ficar afetadas, assim como a capacidade de concentração, o domínio da tomada de decisão, juízo crítico, a frequência cardíaca e tensão arterial. Acrescem a ansiedade e as crises de angústia, distorções da perceção, ilusões, reações de pânico e os sintomas psicóticos.



A lista de consequências é indicada à SÁBADO por João Goulão, diretor geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD). "Diria que o aumento do teor de THC aliado à diminuição de outros componentes, que poderiam contrabalançar, tornam estes produtos cada vez mais potentes ao nível da psicoatividade", explica o responsável.



O alerta vem na sequência do último relatório do Observatório Europeu da Droga, de 9 de junho, divulgado pelo semanário Expresso e que aponta para concentrações de THC na substância na ordem 20% a 28% devido à canábis "adulterada com canabinóides sintéticos altamente potentes", lê-se no documento. Dito de outro modo por João Goulão, a canábis que hoje circula "está longe de ser leve". Isto numa altura em que o Bloco de Esquerda volta a defender a legalização, embora ressalve que deva ser proibida a "venda de canábis sintética ou misturada com produtos que procuram potenciar o efeito psicoativo" ou "enriquecida com aromas, sabores ou aditivos".