Portugal não tinha tantas mortes numa semana desde julho

O aumento de casos de Covid-19 nas últimas duas semanas começa a traduzir-se no número de fatalidades associadas à doença. Foram 45 os óbitos registados desde a passada segunda-feira e até este domingo, um número que não era alcançado desde o início de julho em Portugal.

Este domingo foram registadas 13 mortes por Covid-19 no país, o maior número de vítimas do novo coronavírus num dia desde 9 de julho. Para encontrar um número maior de óbitos, é preciso recuar até 1 de junho.

Nessa altura, Portugal registava diariamente mais de uma dezena de mortes causadas pelo novo coronavírus. O aumento de casos desde o início de setembro pode ditar também um novo aumento no número de mortes, visto que, durante o mês de agosto, não houve um único dia com uma dezena de vítimas da pandemia. Desde o início de setembro, já foram registados dois: este domingo e a passada quinta-feira, dia 17, com 10 óbitos.

Nos últimos sete dias foram registados 45 mortos por Covid-19, o maior número desde a semana que terminou a 12 de julho, que registou 46 vítimas do novo coronavírus. A semana mais mortal da pandemia em Portugal foi em meados de abril, com 212 óbitos entre os dias 13 e 19.

Ao mesmo tempo, e com o aumento de casos, a taxa de letalidade da Covid-19 tem vindo a baixar. É agora de 2,79%, a percentagem mais baixa desde o dia 7 de abril.