Chega: Lista de André Ventura chumbada pela segunda vez

A proposta para a direção do Chega, apresentada por André Ventura, foi rejeitada pelos delegados do partido uma segunda vez, forçando o presidente a apresentar uma terceira.

Na segunda votação, levada a cabo esta tarde na convenção do partido em Évora, a lista apresentada por André Ventura obteve 219 votos a favor e 121 contra, ficando aquém dos dois terços necessários para ser aprovada.

Na primeira votação, ainda antes do almoço, tinham votado 378 delegados do total de 510 inscritos, com 183 a apearem o rol de nomes apresentado por Ventura, mas 193 rejeitaram a lista para a direção nacional. Houve ainda um voto branco e um nulo.

Na proposta chumbada e na atual, André Ventura mantém os três vice-presidentes da atual direção, mas propunha acrescentar mais dois: o professor da Universidade Católica, Gabriel Mithá Ribeiro, e António Tanger Correia, diplomata. Na mesma manter-se-iam na direção Diogo Pacheco Amorim, militante nº2 do partido Nuno Afonso e o presidente do Sindicato do Pessoal Técnico da PSP, José Dias.



À terceira é de vez?

Ventura vai agora apresentar pela terceira vez, uma lista para a direção nacional do partido, após as últimas duas tentativas terem sido chumbadas pelos delegados da II Convenção Nacional, em Évora.

"Eu pedirei ao presidente da Mesa que suspenda novamente os trabalhos e apresentarei uma nova lista", anunciou o deputado único e candidato presidencial, depois de muita insistência da plateia, que o interrompeu diversas vezes com gritos pelo seu nome e pedidos para que não abdicasse da liderança do partido.

"Ventura vai em frente, tens aqui a tua gente", ouviu-se na tenda que alberga o evento.

André Ventura foi reeleito em diretas há escassas duas semanas com 99% dos votos dos militantes.