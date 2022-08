Os dados, fornecidos pela Aging In Place, resultam de um estudo de 30 países da OCDE. A demógrafa Maria João Valente Rosa considera a tendência natural.

Portugal é o quinto país mais envelhecido do mundo

Em 2020, a Aging In Place, organização norte-americana de prestação de serviços, conduziu um estudo baseado em dados da OCDE e compilou um ranking dos países com a taxa mais elevada de população acima dos 65 anos. Portugal ocupa a quinta posição numa lista de 30 países, uma situação que ilustra um retrato claro da tendência europeia: dos primeiros dez, apenas o Japão está geograficamente fora do continente.