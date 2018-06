Portugal é o 4.º país mais pacífico do mundo, indica o relatório do Índice Global da Paz, publicado em Junho. Há frente de Portugal estão Áustria, Nova Zelândia e, em primeiro lugar, a Islândia. Há um ano, Portugal estava em terceiro lugar, tendo sido ultrapassado pela Áustria.Esta é a 12.ª edição do Índice Global da Paz, promovido pelo Instituto para Economia e Paz e que classifica 163 Estados independentes e o seu território, de acordo com 23 indicadores qualitativos e quantitativos, como: a violência policial, segurança pública, taxa de homicídio, terrorismo, justiça social, participação em conflitos, grau de militarização e gastos com armas.De todos os países analisados, 92 viram a sua posição no ranking diminuir com apenas 71 a melhorarem. Portugal não foi excepção, com a sua média global a piorar pelo quarto ano consecutivo, descendo 0,27% em 2017.Apesar da "instabilidade política, impacto do terrorismo e percepções de criminalidade", a Europa manteve o estatuto de região mais pacífica do mundo, enquanto Médio Oriente e o Norte de África são as regiões menos pacíficas. Esta região (conjunta) não tem um único país posicionado acima da 40.ª posição no ranking.O estudo, citado pelo jornal Observador, afirma ainda que o impacto económico da violência foi de 14.76 biliões de dólares (cerca de 12.75 biliões de euros), o equivalente a 12,4% do PIB global.