Portugal com novo máximo de internados em cuidados intensivos

No início de outubro eram 107. Quando o mês este mês de novembro começou, o número já tinha disparado para 284. Portugal tem hoje 529 doentes com covid-19, internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), um novo máximo desde o início da pandemia, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).





Em relação ao dia anterior foram três os novos doentes internados este sábado, superando o anterior máximo de 526 doentes, registado na também na sexta-feira.Assim, o número de internados em UCI quase que duplicou em menos de um mês, acompanhando o crescimento de casos e óbitos por Covid-19. O boletim de hoje regista a ocorrência de mais 87 óbitos associados à covid-19, o maior número em quase duas semanas, e mais 4.868 novos casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2.No início de novembro, o número total de internados com Covid-19 era já superior a dois mil, muito mais que o máximo de cerca de 1.300 registado durante a primeira vaga da pandemia.Este número tem, no entanto, vindo a descer nos últimos dias. Portugal tem hoje menos 117 doentes em cuidados continuados do que tinha há seis dias.

Desde que foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19, Portugal contabiliza pelo menos 4.363 mortos num total de 290.706 casos confirmados de infeção, indica ainda o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).