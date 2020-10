Portugal com mais 2.899 casos de Covid-19. Morreram 31 pessoas nas últimas 24 horas

No dia seguinte a Portugal ter ultrapassado o recorde de casos diários de Covid-19 desde o início da pandemia – foram 3.270 confirmados na quinta-feira –, registaram-se esta sexta-feira 2.899 novas infeções. O total de casos confirmados é agora de 112.440.



De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram confirmados esta sexta-feira mais 31 óbitos relacionados com a doença, elevando o total de vítimas mortais para 2.276.



Desde o dia 24 de de abril, quando morreram 34 pessoas, que não havia tantos mortos.



Confirmaram-se nas últimas 24 horas mais 1.349 recuperados no País, totalizando 65.880 recuperações do novo coronavírus.



Dos 1.418 internados em Portugal (mais 53 que no dia anterior), 198 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos dois). Esta é a primeira vez desde dia 9 de outubro em que os internados nos cuidados intensivos diminuíram relativamente ao dia anterior.





A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 41,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo.