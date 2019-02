Copo meio cheio: INE confirma 21º trimestre consecutivo de crescimento. Copo meio vazio: o ritmo está a abrandar e na Europa acumulam-se as nuvens.

A economia portuguesa cresceu no final do ano passado pelo 21º trimestre consecutivo, fazendo do atual ciclo de expansão o mais longo desde o arranque do euro, em 2002. O ciclo anterior – entre 2003 e 2008 – acumulou 20 trimestres seguidos de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).



Nos últimos três meses de 2018 a economia cresceu 1,7%, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE). No conjunto do ano, Portugal terá crescido 2,1%. Esta é a primeira estimativa do INE, passível de ser corrigida na divulgação das Contas Nacionais.



A duração da expansão portuguesa acompanha largamente o ciclo positivo na zona euro e na economia mundial. Portugal tem conseguido crescer acima da média europeia – o último trimestre do ano passado foi o nono consecutivo de crescimento acima da média europeia.





Há, contudo, dados que levam também a olhar para o lado vazio do copo. Por um lado, 13 países da zona euro crescem acima do ritmo português, incluindo economias de dimensão semelhante à portuguesa.Por outro, a economia de Portugal terminou o ano passado a perder gás – é preciso recuar ao segundo trimestre de 2016 para encontrar um crescimento trimestral homólogo (comparado com o mesmo período do ano anterior) inferior a 1,7%.O INE aponta para o contributo negativo da procura externa líquida - as exportações desaceleraram mais do que as importações – e, na procura interna, para "o crescimento menos acentuado do investimento". Estes são aspetos revelevantes: o arrefecimento das exportações parece estar a acompanhar o arrefecimento geral da economia europeia; e o (bom) investimento é uma variável crucial para a criação duradoura de riqueza.O ministro da Economia, o ministro das Finanças e o primeiro-ministro já admitiram no último mês os seus receios sobre a fase de viragem do ciclo económico. Mário Centeno atribui a riscos políticos – a guerra comercial China/EUA, o Brexit e a ação do governo de Itália – o aumento da incerteza.Para já, sabe a, o Governo não pondera uma revisão profunda das previsões para a economia portuguesa, no Plano de Estabilidade a apresentar em Abril. O governo prevê um crescimento de 2,2% este ano, menos meio ponto do que os 1,7% previstos no relatório publicado na semana passada pela Comissão Europeia.