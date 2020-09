Portugal com 646 novos casos de Covid-19. Morreram três pessoas em 24 horas

A pandemia de Covid-19 fez já 1.849 vítimas mortais em Portugal. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), morreram nas últimas 24 horas mais três pessoas vítimas da doença.Os casos de infeção no País chegaram esta quarta-feira aos 61.541, com mais 646 casos confirmados desde o dia anterior.O número de doentes recuperados no País alcançou os 43.284, tendo-se registado mais 138 recuperados nas últimas 24 horas.Dos 391 doentes internados em Portugal (menos três que ontem), 52 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais dois).

O novo coronavírus já causou a morte de mais de 898 mil pessoas e infetou mais de 27,6 milhões em 196 países e territórios.