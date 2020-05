Portugal com 16 mortes e 223 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou 16 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo o total para 1.247 vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus, num aumento de 1,3%. Ao mesmo tempo, foram confirmados 223 novos casos da doença, subindo o total para 29.432 - um crescimento de 0,8% em relação ao dia anterior.

Depois de um recorde de recuperados esta segunda-feira, com 1.794, foi registada apenas mais uma pessoa que recuperou da doença . O total é agora de 6.431.

Além do seu único recuperado, Portugal registou nas últimas 24 horas um aumento de uma pessoa no número de internados - que é agora de 629, o segundo número mais baixo desde 31 de março - e um decréscimo do número de internados em cuidados intensivos - que é agora de 101, o mais baixo desde 28 de março.